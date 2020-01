Monstruo de Stranger Things también aparece en My Hero Academy

La serie más afamada de Netflix, Stranger Things, nos ha presentado temporada tras temporada nuevos monstruos que se convierten en los retos a descrifrar por el grupo de chicos, conformado por Mike(Finn Wolfhard), Will (Noah Schnapp), Eleven (Millie Bobby Brown), Dustin (Gaten Matarazzo) y Lucas (Caleb McLaughlin).



En la segunda temporada, los escritores de Stranger Things presentaron una nueva amenaza para el pueblo de Hawkins: el Mind Flayer. Esta horrorosa criatura, tal y como pasó con el Demogorgon y los Demodogs, fue inspirada en el juego Dungeons & Dragons, específicamente en el villano Illithids. Este humanoide con rostro de pulpo y tentáculos es capaz de controlar la mente.



Los hermanos Duffer, creadores de Stranger Things, intentaron diseñar un monstruo bastante parecido a este. En sus primeras apariciones, se mete en la piel y el cuerpo de Will. Es una especie de mente maestra que dirige las operaciones de los Demodogs.



Pero el Mind Flayer no solo se quedó en Hawkins, los productores del anime “My Hero Academy” han decidido incluirlo en la cuarta temporada de la manga.



Muchos de los personajes de “My Hero Academy” han desarrollado poderes, a diferencia de Stranger Things donde solo Eleven tiene las habilidades para pelear con estos monstruos.



Sin embargo, una parte de la población no adquirió ningún tipo de poderes. Dentro de ellos están Izuku Midoriya quien decide enfrentar al villano Overhaul. En el momento de la pelea se transforma en una criatura muy parecida al Mind Flayer.



Este duelo entre el Overhaul e Izuku es considerada una de las mejores de todo el anime. Seguramente, muchos fanáticos de ambas historias vieron reflejada a Eleven en ese enfrentamiento.



La cuarta temporada de Stranger Things será estrenada a finales de 2020 y desde ya no podemos esperar para ver qué nos traen las aventuras de estos 5 chicos.