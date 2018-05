Barbosa, a favor de que el Ejército se quede en las calles

“El 15 de diciembre vamos a llegar con mandos en seguridad pública y policiales para reestructurar de manera total la policía Estatal y las policías municipales, van a ser las mismas policías, peor vamos respetar las policías municipales de proximidad, vamos a dignificar la carrera policial”.

En este escenario, advirtió y dejó muy en claro que no habrá cabida para los policías que no pasen pruebas de control de confianza, para ellos ya no habrá cabida.

Al final, dijo que se fortalecerá la vigilancia en los límites con Veracruz, ya que en estos puntos no cesan los actos delictivos que están afectando a miles de familias de la región.