Índice de inseguridad frenará llegada de turistas a la capital

Puebla capital registrará una afectación en la llegada de turistas, luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer que en este municipio se tiene la percepción de inseguridad más alta del país, de 92.7 por ciento.



Lo anterior se explica porque quienes llegan a conocer un lugar, siempre toman en cuenta cuál es la situación en la que se encuentra, ya que a su vez también quieren garantizar que no haya riesgo para ellos y sus acompañantes, indicó la presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), Olga Méndez Juárez.



Comentó que desde hace tiempo ya han notado que hay una baja afluencia en los negocios de comida, debido a que la gente prefiere quedarse en sus viviendas, a fin de no exponerse a ser víctimas de la delincuencia.



Pero ahora, con el indicador dado a conocer por el Inegi, la baja podría ser todavía más considerable, opinó la representante de los restauranteros.

“Esa estadística, que se lance, son focos rojos porque los turistas siempre ven cómo está el país, cómo está el lugar porque también quieren garantizar la seguridad de ellos. Sin duda afecta, todo lo que sea negativo en seguridad siempre es un foco rojo para que la gente se abstenga de ir a los destinos”.

No obstante, Méndez Juárez defendió que la seguridad ha mejorado en el Centro Histórico de la ciudad, pero eso no significa que se deba bajar la guardia, pues si ésta no se encuentra garantizada en toda la ciudad, difícilmente se logrará una recuperación en el sector turismo.



En lo que va del presente año ya hubo un atraco a un restaurante, se trata de Casa Jaguar. Un par de sujetos armados llegó la tarde del pasado martes a ese negocio ubicado en la colonia Anzures, los comensales y trabajadores fueron despojados de dinero y teléfonos celulares, entre otras pertenencias.



La dirigente indicó no tener cuantificado el número de asaltos que sufrieron los restaurantes agremiados en 2019, pero indicó que por la inseguridad, temas políticos, exceso de comerciantes informales y una situación económica estancada a nivel nacional, los ingresos de los restauranteros cayeron 20 por ciento con relación al año previo.