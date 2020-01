Audi entra en paro técnico

Audi de México informó que a partir de este 15 y hasta el 20 de enero permanecerá en paro técnico “por requerimientos de la compañía”, que no fueron detallados.

Indicó que con esta decisión, 90 por ciento del personal técnico de la empresa automotriz entrará al programa de sustentabilidad laboral, bajo el concepto de paro técnico que aplica en tiempos de alta o baja producción debido a las condiciones del mercado.



Explicó que como parte de sus estándares de calidad y supervisión en sus procesos de manufactura detectó un “caso que requiere adaptaciones”.

“Continuamente supervisamos y mejoramos la calidad de nuestras piezas y productos. Hemos identificado un caso que requiere adaptaciones; por lo tanto, se decidió aplicar el programa de Sustentabilidad Laboral bajo el concepto de paro técnico”.

Este miércoles no trabajará el tercer turno, con horario de 14:00 a 21:30 horas; mientras que el jueves 16 y viernes 17 no trabajarán primer, segundo y tercer turno; y el sábado 18 no acudirán a la planta los del primero y segundo. Reanudando labores el lunes 20 a partir de las 6:00 horas.



Con base a datos que reportó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Audi de Mexico localizada en San José Chiapa, cerró la producción de 2019 con un descenso de 9.5 por ciento, es decir, 16 mil 437 unidades en la producción.

Este paro sería adicional al programado en la semana cinco de este año, del cual informó el secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores de Audi México (Sitaudi), Álvaro López Vázquez, en el que estarían involucrados más del 80 por ciento de los 3 mil 800 técnicos sindicalizados que laboran en la empresa de autos de lujo.