Los avienta coche en Agua Santa

Una joven de 25 años de edad y su hijo de dos años fueron hospitalizados luego de que un automóvil los impactó en la colonia Agua Santa, en inmediaciones de la plaza comercial Centro Sur.



El percance ocurrió alrededor de las 9:00 horas de este miércoles, cuando la mujer decidió cruzar la vialidad en una zona no peatonal, con su hijo en los brazos. Se dispuso a atravesar la avenida 11 Sur, la altura de la calle 117 Poniente, pero fue embestida por un automóvil, del que no se aportaron mayores datos.



La joven salió proyectada un metro, junto a su hijo y luego cayó al pavimento. Se reportó que el conductor se bajó del auto para mover a la joven al camellón y luego siguió su camino.



Paramédicos valoraron a la madre y al niño, quienes no presentaban heridas de gravedad, sin embargo fueron trasladados al hospital del ISSSTEP.