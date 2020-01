Messi quiere a Xavi Hernández como DT

Con la salida de Ernesto Valverde del Barcelona, Lionel Messi habría elegido al español Xavi Hernández como su técnico favorito para tomar el banquillo azulgrana, sin embargo, horas después, el conjunto culé hizo oficial a Quique Setién como su nuevo DT.



Lionel Messi no dudó en llamar a su ex compañero Xavi Hernández, “ven a salvarnos”, fue el mensaje del argentino al español horas antes de la presentación de Quique Setién como nuevo entrenador del Barcelona.



Finalmente, Xavi Hernández fue contundente y comentó que no dirigiría al Barcelona ahora, sin embargo, afirmó que para la siguiente campaña existiría la posibilidad de regresar a su casa.



Ernesto Valverde tenía vivo al Barcelona en liga, copa y Champions, pero todo estalló por la eliminación culé en las semifinales de la Supercopa de España ante el Atlético de Madrid por 3-2. Ahora, el español, tendrá la misión de comandar a los culés a conquistar la mayor cantidad de títulos.