Secretaria de Movilidad, relacionada con empresa que vendió bolardos

Los regidores Libertad Aguirre Junco y José Luis González Acosta solicitaron la separación del cargo de la titular de la Secretaría de Movilidad (Semovi), Alejandra Rubio Acle, por conflicto de intereses en la compra de bolardos y macetones, debido a que las empresas proveedoras serían propiedad de su familia.



Así lo demandaron este martes en rueda de prensa, donde además anunciaron que presentaron una solicitud a la Auditoría Superior del Estado (ASE) para que revise las cuentas públicas de la Semovi.



Por esta razón, exigieron a la presidenta municipal Claudia Rivera Vivanco que separe del cargo a Rubio Acle para no entorpecer las indagatorias que se abrieron en contra de su gestión.



González Acosta destacó que en proceso de investigación la funcionaria local no puede ser juez y parte, debido a la posible vinculación de la propia secretaria y ex funcionarios como Ollín Rivera con las empresas que licitaron para la instalación de los bolardos, maceteros y guardapeatones en 15 vialidades de la capital.

“Exigimos que se investigue, por eso le pedimos a la presidente municipal que la separe del cargo temporalmente, que se investigue y se llegue al fondo, y si hay algo que se tenga qué señalar”, demandó.

Asimismo, el regidor de Morena sostuvo que cuenta con información fidedigna que Alejandra Rubio pretende ganar tiempo para arreglar las observaciones a su gestión, la falta del estudio de factibilidad en la colocación de bolardos y macetones.



Ambos reprobaron que una de las empresas que fabricaron los bolardos fue una filial de la empresa Jumbo, la cual fabrica atracciones infantiles y no tiene especialidad en temas de movilidad.



Por esta razón, aseguraron que los bolardos no cumplen con las especificaciones de tamaño y distancia entre un poste y otro, además del tipo de material con el que fueron fabricados.



Dejaron en claro que los regidores están a favor del uso de bolardos e instalación de zonas de seguridad para el peatón, ciclistas y personas con discapacidad; sin embargo, refirieron que no de la forma en que lo realizó el gobierno de Claudia Rivera.