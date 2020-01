QUÉPASA: Kate del Castillo revela si se acostó con el 'Chapo' Guzmán

Kate del Castillo protagonizó el que sería el escándalo más grande de su carrera, al darse a conocer que la actriz sostuvo un encuentro a “escondidas” con el narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán en el año 2015.

A casi cinco años de este encuentro, la famosa reveló nuevos detalles de lo que sucedió aquel día cuando se encontró con “El Chapo” Guzmán, pues muchas personas se preguntaron esto al saber que Kate del Castillo pasó la noche en una de las casas del narcotraficante.

Kate del Castillo aclaró lo que sucedió en aquellos famosos 5 minutos en los que se quedó a solas con Guzmán Loera dentro de una habitación.

“Les fascina que si yo me hubiera acostado o no con el señor Guzmán… no, por supuesto que no, ni siquiera por aquí (la cabeza) me hubiera pasado…“Lo que pasó en esos 5 minutos fue que pasó mi vida entera por mi mente y también son de las cosas del miedo que de repente uno reacciona de otra manera”

Durante su reunión con uno de los narcotraficantes más buscados de ese entonces, Kate del Castillo aseguró que en ningún momento se sintió amenazada por el capo sinaloense, al contrario, aseguró que jamás intentó propasarse con ella.

“La manera en que él me tocó, como me llevó de la mesa al lugar este, de la manera como me tocó el brazo cuando pudo haber hecho lo que hubiera querido (…) Por cómo me tocó el brazo yo supe que no me iba a hacer nada, que estaba en buenas manos… Fue muy caballeroso con su mano… como también con las armas, que yo no vi”