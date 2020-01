A Vela le gustaría que Chicharito llegue a la MLS

Carlos Vela, delantero estrella del LAFC, contactó a su compañero mexicano Javier 'Chicharito' Hernández por su eventual llegada a la Major League Soccer.

“Le escribí (a Chicharito) algo, pero no les voy a decir qué porque me regañan”.

Ante la posibilidad de que ‘Chicharito’ se sume a las filas de LA Galaxy, rival de ciudad del LAFC, Vela dijo que le encantaría que eso sucediera.

Dos de los delanteros mexicanos más exitosos en los últimos tiempos, Chicharito y Vela, han compartido muchos momentos juntos a lo largo de su carrera, desde sus inicios en Chivas, hasta la selección mexicana.

“Es una máquina de anotar goles, siempre está buscando anotar. Es una persona con la que me tocó jugar en Chivas, en selección y le tengo especial cariño. Me gustaría que consiga lo mejor para él y si lo mejor es aquí, entonces, bienvenido va a ser”, dijo Vela sobre su compatriota.

“Yo quiero ganarle al Galaxy y a todos los equipos y no me importa quién esté adelante, un buen jugador no piensa en el quién está adelante sino en demostrar lo bueno que es, en ganar y ser mejor que todos los que estén enfrente”, añadió.