Reintegra Procampo a caficultores de Huitzilan

Caficultores de Huitzilan consiguieron su reintegro al padrón de beneficiarios del programa Procampo, del que habían sido excluidos por errores en los trámites correspondientes de inclusión y porque no habían actualizado sus datos ante las dependencias federales.

En total, serán beneficiados nuevamente 129 productores de café, informó el presiente municipal, Delfino Bonilla Ángel, quien durante un evento protocolario entregó las tarjetas con las que podrán cobrar el apoyo etiquetado para sus cultivos.

Durante el evento de entrega, el alcalde destacó la importancia de que lleguen los apoyos a los cafeticultores, sobre todo en los momentos actuales en los que el panorama se ve sombrío para el campo mexicano, principalmente por los recortes de presupuesto aplicados por el Gobierno federal.

“Sabemos que la situación es cada vez más difícil y nosotros entendemos que las cosas no van caminando bien; siempre hemos dicho que las personas más perjudicadas son los campesinos, pues gracias a ustedes comemos, gracias a lo que trabajan en el campo; nosotros comemos gracias a la gente que siembra su frijol, que cosecha su maíz, su café, por eso nos preocupa de que al campesino no se le apoye, por eso seguimos trabajando para que esto no suceda”, apuntó.