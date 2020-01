¿Cómo comparar las nuevas Playstation 5 y Xbox Series X?

¿Cuál será más potente, Xbox Series X o PlayStation 5? Parece que la primera gana dos a uno, pero también se rumora que la segunda será más económica. Aunque la primera cuenta con un sistema de retrocompatibilidad mucho más asentado e incluso, Xbox Game Pass no para de recibir aplausos y juegazos. Aunque PlayStation domina y posee el mejor catálogo de exclusivos...



Playstation 5

Con 106 millones de PS4 vendidas, la segunda consola doméstica más exitosa de la historia, y 5 millones de cascos RV, está claro que la apuesta de Sony huye de innovaciones arriesgadas y va a lo seguro: más potencia, más compatibilidad y más velocidad. Es sabido que la máquina montará una CPU AMD Ryzen Zen 2 modificada, "de tercera generación" y 8 núcleos y 16 hilos, que alcanzaría 36 unidades de cómputo a 2,0 GHz y una GPU basada en AMD Navi que arroje un rendimiento aproximado de 9,2 TFLOPs.



Este 'Navi 10 Lite' se encuentra a camino entre una RX5700 y RX5700 XT. En cuanto a la RAM, no se ha confirmado si apostará por los 16GB como su rival directo pero sí que se trata de SDRAM GDDR6, el formato más veloz y actual, con un ancho de banda teórico de 512 GB/s.



La consola, según el presidente y CEO de Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, llegará en diciembre de 2020, también sería compatible con redes 5G y el último estándar WiFi AC, o bien la sexta generación, conocida como 802.11ax.



Respecto a las resoluciones y frecuencias de actualización que manejan, se da por hecho una compatibilidad con 8K, que sería la resolución máxima y no el estándar, y un refresco de 120 Hz. Además, durante el pasado CES 2020, celebrado en Las Vegas, se despejaron incógnitas adicionales y se apuntaron a las siguientes especificaciones:

- Tecnología de sonido 3D Audio (las respuestas tendrán en cuenta, por ejemplo, sobre qué tipo de superficie rebotan las ondas sonoras).



- Funciones hápticas en el DualShock 5, con gatillos de respuesta adaptativa, algo que ya incorporan los JoyCons de Nintendo Switch.- Almacenamiento NVMe SSD de alta velocidad para reducir los tiempos de carga.- Tecnología Ray-Tracing gestionada por hardware.



- Unidad Blu-Ray Ultra HD para lectura de discos de hasta 100GB, pero también para ser compatible de forma nativa con los formatos de vídeo HDR 10 + y SL-HDR2.



- Compatibilidad total con los juegos, mandos e incluso el PSVR hardware de PlayStation 4.



Xbox Series X

Si Microsoft ya marcó con su primera Xbox One X ese camino hacia «la consola más potente jamás creada», su heredera no aspira a menos. Ya es sabido que se tratará de una máquina compatible con resoluciones 8K y hasta 120 FPS, igual que su rival, pero donde nos interesa profundizar es en sus especificaciones técnicas:



- Procesador AMD Zen 2 de 7 nanómetros con arquitectura RDNA cuatro veces más potente que Xbox One X. Cabe destacar que la arquitectura RDNA de AMD es superior a GCN, aprovechando los recursos computacionales con mayor eficacia.



- Compatibilidad con Ray-tracing y tecnología VRS, técnica de sombreado variable patentada por Microsoft.



- GPU Arden capaz de ofrecer 3584 shaders y hasta 56 unidades de cómputo Navi. En términos de potencia equivaldría a unos 12 TFLOPs.



- Total retrocompatibilidad con Xbox One, tanto con videojuegos como con periféricos. Se estima que también conserva retrocompatibilidad con todos los juegos de anteriores consolas disponibles en Xbox One. Es decir, aquellos juegos de la primera Xbox y Xbox 360 que han ido aterrizando a la nueva plataforma con distintas mejoras en resolución y rendimiento.



- 16GB de RAM GDDR6 con un ancho de banda teórico de 560GB/s.



Xbox Series X también lleva la delantera presentando datos fiables. Según un mockup de AMD basado en el modelo final, esta consola contará con los siguientes puertos traseros:



- Puerto RJ-45 (para conexión a la red mediante cable).



- Puerto S/PDIF para audio de alta calidad.



- 2 HDMI 2.1, uno de entrada y otro de salida.



- 2 puertos USB de tipo C, que sirven tanto como accesos de carga rápida como para conectar discos externos, teclados, o cualquier otro tipo de accesorio/periférico.



Dos chipsets con nombres en clave, Oberon frente a Arden, que no se enfrentarán hasta dentro de 11 meses. Entretanto, a esperar. Como podemos comprobar, ambas consolas usarán el SSD como apoyo a la RAM, algo que ya conocerán aquellos usuarios de Intel Octane. Se especula que, de los 16GB de RAM disponibles en ambos sistemas, 13 estarán dedicados en exclusiva a los juegos; el resto estaría enfocado en el control y gestión del sistema.



¿Y qué hay de los precios? Se han dicho muchas cifras, aunque las que más suenan van de los 399 dólares hasta los 499 dólares, con la conversión directa dólar/euro, como es tristemente habitual. Ninguna certeza, aunque al menos existe la garantía de que ninguna compañía repetirá errores de bulto disparando el precio de sus nuevas consolas, como aquella PS3 a 599 el día de su lanzamiento. Lo que sí es seguro es que estaremos aquí para contártelo.