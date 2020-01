Confiesa Zion Williamson que no juega por dinero

El debut de Zion Williamson está cada vez más cerca. El ala-pívot número 1 del útimo draft, se recupe de la operación de rodilla que le ha impedido jugar con New Orleans Pelicans.

Después de perderse media temporada y de tener que revisar sus mecánicas de movimiento para tratar de evitar futuras lesiones, Zion volverá en breve, y lo hará desde el banquillo y de entrada con los minutos muy restringidos, tal y como ha reconocido su entrenador, Alvin Gentry.

El jugador de 19 años pasó por el podcast de su compañero de equipo, el escolta JJ Redick, sorprendiendo al asegurar que tenía totalmente decidido regresar a su Universidad después de su primera temporada y retrasar un año más su llegada a la NBA, donde se le esperaba con una gran expectación.

“Quería volver. La gente no me cree, creen que lo digo por decir, pero realmente quería volver a Duke. Tal y como yo lo veía, la NBA iba a estar siempre ahí. El dinero... es dinero. Yo no juego al baloncesto por el dinero. Juego porque realmente amo este deporte. Y disfruté tanto de mi experiencia en Duke que quería repetirla. Pero el entrenador, Coach K (Mike Krzyzewski), no me iba a dejar hacerlo porque él quería que hiciera lo mejor para mi familia. Mis compañeros también me decían que sería genial que volviera pero que estaría arriesgando demasiado... Pensé en mi madre, pero hablé con ella y me dijo que me apoyaría hiciera lo que hiciera”.