Padrón de Morena no se ha renovado

El delegado especial con funciones de presidente del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en Puebla, Mario Bracamonte González, admitió que no se ha cumplido con la actualización del padrón de militantes para renovar la dirigencia estatal.



En entrevista, dijo que a unos días de que venza el plazo que fijó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para que Morena valide los registros de sus militantes no han iniciado este procedimiento.



Expresó que este proceso está en manos del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) y aunque la fecha límite es el próximo 31 de enero, existe la posibilidad que soliciten al TEPJF una ampliación del plazo.

"Debemos someternos a la sentencia y cumplir para darle certidumbre al padrón, esto lleva un proceso de reafiliación que no ha iniciado, eso es cierto, el término que dio el Tribunal inicialmente fue de tres meses, es decir 90 días, que vencería a finales de este mes, pero esto no significa que no se pueda solicitar una prórroga".