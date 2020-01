Admite Secretaria de Bienestar que no se ejerció 42% del presupuesto de 2019

La Secretaría de Bienestar municipal no ejerció el 42 por ciento del presupuesto de 2019 que ascendió a 153.4 millones de pesos, admitió su titular, Marcela Ibarra Mateos, durante su comparecencia ante la Comisión de Hacienda del Cabildo de Puebla.

En sesión, explicó que el año pasado se ejercieron 89.4 millones de pesos que corresponde a 58 por ciento; mientras que 64 millones de pesos quedaron como recurso “comprometido” de pago a proveedores.

Destacó que algunos pagos no se efectuaron el año pasado porque las empresas proveedoras no facilitaron toda la información, y otros se encuentran en litigio. Como ejemplo, Ibarra Mateos citó que no se han pagado 22 millones de pesos a una empresa por la adquisición de tractores que debieron entregarse el año pasado.

Por otro lado, afirmó que la Secretaría de Bienestar género 1.3 millones de pesos de “economías” y regresó a la Federación 145 mil pesos. Sin embargo, tal cifra fue refutada por el tesorero Armando Morales Aparicio, quien precisó que en total podrían regresarse 6 millones de pesos al gobierno federal.

En su intervención, la regidora de Morena, Martha Ornelas, reclamó que la secretaria les quiere “tomar el pelo”, al comparecer sin presentar facturas del recurso que no ejerció y que está comprometido al pago de empresas.

Por su parte, la regidora priista Silvia Tanus afirmó que las cifras que presentó la titular de Bienestar no coinciden entre lo que informa y los datos de la Tesorería municipal. Al respecto, Marcela Ibarra admitió que hay “errores” en el estado financiero que presentó a la Comisión de Hacienda, y se comprometió a volver a revisar los números. Justificó que la variación de cifras podría deberse a que en estos días es que ya se habría pagado a algún proveedor.

En tono molesto, nuevamente Silvia Tanús tomó la palabra y exigió que no hay información real en qué se gastó el gobierno de Claudia Rivera Vivanco 535 mdp el 31 de diciembre.