Lamenta Ivonne Montero que no se haya esclarecido homicidio de Fabio Melanitto

Ivonne Montero lamentó que a poco más de un año del asesinato de Fabio Melanitto, las autoridades no han encontrado al responsable y que es probable que el caso sea cerrado próximamente.

La actriz relató que debido a que los familiares del ex integrante de UFF no viven en México, no se le dio seguimiento a la investigación y reprochó la situación de inseguridad que se vive en la Ciudad de México.

“Yo lo que supe por parte de su hermano es que estaban ya cerrando el caso porque no hubo nadie que estuviera pidiendo y es lamentable, siguen sumándose las cifras y sigue sin haber respuestas, es terrible para todos, el día de mañana puede ser uno. Por parte de la autoridad y por parte de los que ejecutan, ya no hay temor a nada, no hay temor a Dios, no hay temor a la consecuencia de tus actos y no debemos de olvidarnos de que hay otra vida después de esta vida y es ahí en donde nos va a tocar la realidad de las cosas”.

No obstante, Ivonne Montero, quien fue pareja del músico y tiene una hija en común, confió que tarde o temprano los culpables de la muerte de Fabio Melanitto recibirán su merecido.