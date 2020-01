QUÉPASA: Lizbeth Rodríguez fue víctima de abuso sexual

Lizbeth Rodríguez, conductora de la serie viral Exponiendo Infieles de Badabun, compartió uno de los momentos más difíciles de su vida: fue víctima de abuso sexual por parte de su padre.

A través de un video que compartió en su canal de streaming, explicó que cuando era una niña, su papá la tocaba por las noches.

"Cuando yo tenía 5 años, la persona que se decía ser mi papá, me tocaba en las noches", confesó.



Conforme la situación se repetía, Lizbeth Rodríguez -gracias a lo que recomendaban en televisión- decidió decirle a su mamá.

"Le dije a mi mamá que yo quería hablar con ella, la hice que me prometiera que no le iba a decir nada a mi papá, me dijo que estaba bien, que no le iba a decir, entonces yo le dije a mi mamá ´mi papá me toca en las noches'", cuenta Lizbeth en su video de YouTube.

Sin embargo, la madre de Lizbeth Rodríguez platicó con el agresor y él lo negó. Desde ese momento, para la youtuber la confianza se acabó.

"Nunca más me sentí con la confianza de decirle nada a mi mamá porque la vez que me atreví a hacerlo, por falta de mi seguridad, no me creyó", comentó.

Lizbeth también explicó que tres años después, luego de episodios traumáticos, ella confrontó a su papá.

"Cuando yo tenía 8 años, en una ocasión yo estaba acostada en la cama y comencé a sentir como esta persona me desabrochaba el cinto, el pantalón, me moví, me desperté y entonces le dije a esta persona 'qué raro que tenga mi pantalón desabrochado'. Para ese momento yo tenía mucho miedo de decirlo porque yo sentía que nadie me iba a creer", agregó.

En distintas ocasiones, según cuenta la famosa, le pedía a su "papá" que no lo hiciera, aunque éste la amenazaba.

"En ocasiones yo le llegaba a decir que no lo hiciera y él me decía que si le decía a mi mamá a él lo iban a meter a la cárcel y pues que obviamente yo no quería eso y bueno realmente amigos fueron incontables las veces que ese tipo de situaciones pasaban".

La influencer aprovechó su experiencia para alertar a las niñas, niños y adolescentes para que pidan ayuda y sepan que no es su culpa si viven este tipo de violencia.