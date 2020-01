No abren la Torre Eiffel, en protesta a las reformas de Macron

La Torre Eiffel no abrirá sus puertas al público este día, con motivo de la huelga de una parte de sus trabajadores, que se han sumado a las protestas contra la reforma de las pensiones en Francia.

La decisión fue anunciada este jueves tras la comprobación de que una parte del personal de la empresa que gestiona el monumento participará en la huelga general, a la que se suman profesores, personal sanitario, abogados, entre otros.

Se estima que anualmente 7 millones de turistas visitan esta instalación de 300 metros, más que ningún otro monumento de pago en el mundo, de acuerdo con varios ránking turísticos.

El acceso a la plaza donde se encuentra el monumento permanecerá abierto de manera gratuita.

???? En raison du mouvement social national, je suis fermée aujourd'hui. Mon parvis reste néanmoins accessible gratuitement.



???? Due to a national strike, I'm closed today. Access to my esplanade remains open and free of charge.#tourEiffel #EiffelTower pic.twitter.com/yUkp4RcLSs — La tour Eiffel (@LaTourEiffel) January 9, 2020