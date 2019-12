Denuncia población de Acateno falta de agua potable

Los habitantes del municipio de Acateno denunciaron la falta de empleo, la ola de inseguridad que aqueja al lugar y que el agua no está en condiciones para el consumo humano, ante este panorama de carencias el gobierno en sus tres niveles no han intervenido para darle solución a las demandas de la población acatenense.



En este sentido, Santiago Iga Pérez, responsable del trabajo del Movimiento Antorchista en el municipio, dio a conocer que entre las necesidades más latentes de la gente de Acateno se encuentran el agua potable y la inseguridad, pero la más urgente, es la del agua porque se encuentra en malas condiciones que no puede usarse para el consumo humano ni siquiera para que la gente pueda bañarse.

Agregó que la inseguridad en Acateno se ha vuelto un problema que se debe erradicar a la brevedad porque últimamente se han suscitado casos de asalto y robo, por lo que la gente ya no puede transitar por las calles tranquilamente o salir de casa para ir a trabajar.



Por otro lado, Iga Pérez sostuvo que el Movimiento Antorchista ha contribuido al desarrollo de la población de Acateno, debido a que se han materializado obras y servicios que han permitido que se mejore la calidad de vida de cientos de familias de escasos recursos, estos beneficios son el producto de la lucha que dio la gente que está organizada en el antorchismo.



Mencionó que entre los resultados más importantes del trabajo de Antorcha se reflejan en la colocación del alumbrado público en cuatro vías del municipio, en la ejecución de pavimentación de cinco calles y se construyeron tres techados beneficiando principalmente a la colonia El Mirador, a las comunidades de Dos Aguas y Cojolites, así como en la cabecera municipal.