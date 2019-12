Avanza Presupuesto de Egresos 2020 del Ayuntamiento

Por mayoría de votos, los integrantes de la Comisión de Patrimonio y Hacienda del Cabildo de Puebla avalaron el anteproyecto del presupuesto de egresos 2020 que asciende a 5 mil 290 millones 8 mil 877 pesos; lo que representa 4 por ciento más que este año, en que el municipio contó con 5 mil 48 millones 132 mil 400 pesos.



Se estima que en sesión extraordinaria el anteproyecto sea votado entre jueves o viernes de esta semana. Cabe mencionar que la Comisión de Hacienda se retrasó debido al análisis correspondiente a la ubicación de personal operativo y administrativo, tema que ha polarizado a las bancadas de regidores de Acción Nacional y del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). con el argumento de que hubo proyectos que no se tomaron en cuenta.



Los panistas argumentaron que el Cabildo no contempló el recurso para la creación de la Secretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos, dependencia que impulsó esta fracción desde comisiones.



Jacobo Ordaz Moreno, el regidor panista votó en abstención, pretendía que las Secretarías de Turismo y Desarrollo Urbano contarán con mayor recurso, sin embargo, priorizaron áreas como Seguridad Ciudadana. Por su parte, el tesorero Armando Morales Aparicio reveló que el presupuesto para estas áreas (Deporte y Turismo) fue canalizado a la Secretaría de Gobernación (Segom), puesto que no ha sido publicado el decreto de creación de la nueva dependencia en el Periódico Oficial del Estado (POE). Por ello, justificó que no se puede considerar el presupuesto para la nueva secretaría.



Morales Aparicio afirmó que el recurso será reutilizado para 2020, una vez que inicien las operaciones, pues ya existe el reglamento interior y se integró la estructura orgánica municipal; por lo que sólo esperan la publicación en el Periódico Oficial del Estado.