Alerta de Violencia de Género no frenó feminicidios

Rocío García Olmedo, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del Congreso de Puebla, consideró que la Alerta de Violencia de Género no ha podido frenar los feminicidios en el estado, aunque se ha hecho visible el problema para que sea atendido por las autoridades, pues antes de dicha declaratoria no se había reconocido el grave problema que enfrentan las mujeres diariamente y por ende, los gobiernos no habían puesto atención para resolver las agresiones.

Un primer paso fue la reapertura de las agencias del Ministerio Público para que las mujeres que sufran algún tipo de violencia puedan presentar sus denuncias, así como el despliegue de acciones para poner un alto a las conductas misóginas.

"La alerta por razón de violencia de género en contra de las mujeres es un mecanismo que viene o vino en Puebla a ayudar a visibilizar que este era ya un problema que iba a la alza y que el solo hecho de haberlo reconocido de parte del gobierno del Estado del entonces gobernador interino, fue un avance, porque eso significó reconocer un problema que no se había querido reconocer".

García Olmedo confió que para el siguiente año se reforzará la estrategia de combate de la violencia de género y esto permitirá ponerle un alto a los feminicidios en Puebla para sacar al estado de los primeros lugares en la lista de entidades con mayores casos de homicidios de mujeres por razones de género.