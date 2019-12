Facebook posee 4 de las 10 apps más descargadas de la última década

Facebook se encuentra a la cabeza entre los desarrolladores de software para móviles más descargado del mundo y la compañía cuenta actualmente con las cuatro aplicaciones más descargadas en los últimos diez años.



Facebook, Facebook Messenger, WhatsApp Messenger e Instagram, todas ellas de la compañía de Mark Zuckerberg, han sido las apps más descargadas tanto de sistemas operativos Android como iOS desde 2010, según un nuevo informe de App Annie.



La estadística muestra que las aplicaciones favoritas de los usuarios son las apps de comunicación y redes sociales, ya que representan siete de las diez aplicaciones más descargadas en este periodo.



En el top 10 global de las aplicaciones más descargadas también se encuentran Snapchat, Skype, TikTok, UC Browser, YouTube y Twitter, según la estadística.



En cuanto a las aplicaciones móviles que más ingresos han conseguido, las apps de música y videos en streaming han sido las más descargadas, con Netflix liderando la lista, seguido de Tinder, Pandora Music y Tencent Video. Entre los diez primeros también se encuentran Spotify, YouTube y HBO.



Subway Surfers y Candy Crush Saga han sido los juegos más descargados en los últimos diez años, algo que no sorprende del todo, ya que hace un mes se convirtieron en los títulos más descargados en la historia de Google Play Store, con mil 352 y 937 millones de descargas respectivamente.



Temple Run 2, My Talking Tom, Clash of Clans, Pou y Hill Clim Racing también se encuentran en el top 10 de juegos más descargados desde 2010.



Clash of Clans y Candy Crush Saga destacan como los dos únicos juegos que también aparecen entre los juegos de pago más descargados en este periodo. Monster Strike, Puzzle & Dragons y Fate/Grand Order completan el top 5.



Según App Annie, los últimos diez años han sido una época de notable crecimiento para la economía móvil con un aumento del 5 por ciento en las descargas y un crecimiento del 15 por ciento en el gasto del consumidor en 2019, algo que se espera que continúe el próximo año.



Las cifras de las aplicaciones más descargadas en 2019 no varían mucho de las de los últimos diez años, ya que Facebook Messenger, Facebook y WhatsApp siguen posicionándose entre las tres primeras.



TikTok e Instagram -esta última también de Facebook- completan el top 5 de esta lista, seguidos de SHAREit, Likee, Snapchat, Netflix y Spotify, según el informe de App Annie.



Por su parte, los cinco juegos más descargados a lo largo de 2019 han sido Free Fire, PUBG Mobile, Subway Surfers, Color Bump 3D y Fun Race. En el top 10 de esta lista también están Run Race 3D, My Talking Tom 2, Homescapes, Stack Ball y Call of Duty: Mobile.



Este año, Tinder ha liderado la lista de aplicaciones de pago más descargadas y se encuentra entre las cinco primeras junto a Netflix, Tencent Video, iQIYI y YouTube. Mientras, la lista de juegos de pago más descargados está liderada por Fate/Grand Order, seguida de Honour of Kings, Candy Crush Saga, Monster Strike y Lineage M.