Tras dos horas y media de película, mientras los créditos subían en la pantalla, los primeros en ver Star Wars: The Rise of Skywalker aplaudieron de pie a su director y actores. La escena se vivió en el Dolby Theatre de Hollywood, la noche de este lunes 16 de diciembre, en el estreno mundial de la última cinta de JJ Abrams.



Nadie faltó a la premier mundial de esta anhelada película, que cierra la saga Skywalker en la popular franquicia. Su director y guionista estuvo acompañado por todas las estrellas: Mark Hamill, Harrison Ford, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac y Kelly Marie Tran. Y un invitado especial, Steven Spielberg, a quien Abrams agradeció.



El público, donde además estaban varios famosos de Hollywood, ovacionó Star Wars: The Rise of Skywalker, que recibió buenas críticas de los expertos al término de la noche. Abrams reconoció que estaba “aterrorizado”.



En el Dolby Theatre no faltaron los fanáticos vestidos como los personajes de Star Wars, creada por George Lucas en 1977. De hecho, convirtieron la noche en un homenaje a sus héroes preferidos, en especial a la princesa Leia llevada a la pantalla durante tres décadas por Carri Fisher, quien falleció en 2016.



El comediante y actor Seth Green declaró a la AP que le encantó. “Voy a desempacar esto por un tiempo. Es denso, es profundo, está lleno de cosas increíbles. Para mí, es un final satisfactorio de esta saga”.



“Fue todo lo que espero que sea y más”, agregó Dwayne Smith, acompañado de su esposa, Shannon, y su hijo Kayden. “Los giros, vueltas y nostalgia. Fue emotivo”, agregó. Y adelantó: “Tuvo acción. Lo tenía todo”.



En la alfombra azul desfilaron C-3PO y R2-D2, así como Chewbacca. La cinta llegará a todos los cines este viernes 20 de diciembre, con el aval de Disney que saca provecho de su inversión de 4 mil millones de dólares para comprar la franquiia en 2012.