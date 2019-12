Enamora look de Águeda López

La modelo Águeda López ha enamorado a sus seguidores en redes sociales, con un elegante outfit donde presume su belleza y luce unas espectaculares medias que absorben la atención del look.



La española vistió un jersey negro, minifalda de cuero negra, tacones negros, pocos accesorios y maquillaje, además de un cabello despeinado que la hacían ver chic y relajada, pero con mucha clase.



Aunque todo el conjunto se veía muy bien, la prenda que más gustó fueron unas medias de nylon estampadas que llevó. La pieza son creación del diseñador Giambattista Valli, incluidas en su última colección de alta costura.



Sus delgadas piernas se veían sensuales "impresas" con letras y sus seguidores le hicieron saber que amaban el estilo, pero querían más sus medias.





"Hermosura", "Etiqueta los nylons" y "Amé tus medias, muy bella estás", fueron algunos comentarios en la publicación que compartió en Instagram. En menos de 24 horas, el estilismo de Águeda López cuenta con más de 7 mil "me gusta".



La celebridad se encontraba en una cena en el restaurante Numa Pompilio en Madrid desde donde exhibió su buen gusto.



"Cena de empresa… not really!", escribió en la descripción de la foto.



Además, etiquetó a varias amigas como su representante Marta Asturias y la influencer Celina Lozano. Esta última subió una imagen en la red social de la "noche de chicas" donde también estuvo la modelo y actriz venezolana Rosanna Zanetti.