Regresa John Frusciante a Red Hot Chili Peppers

Red Hot Chili Peppers (RHCP) anunció el regreso del guitarrista John Frusciante, tras la salida de Josh Klinghoffer, quien tocó 10 años con ellos, destacando que es "un bello músico al que respetamos y amamos" y se mostraron "profundamente agradecidos" por el tiempo que pasaron juntos y "los innumerables regalos que compartió" con ellos.



Frusciante ocupará su lugar en la que será su tercera etapa con los RHCP. El también compositor y productor se unió por primera vez al grupo en 1988 —tras la muerte del guitarrista original, Hillel Slovak— y participó en los álbumes 'Mother's Milk' (1989) y 'Blood Sugar Sex Magik' (1991), un trabajo con el que estos músicos norteamericanos triunfaron en el ámbito internacional.

Este acontecimiento y su adicción a la heroína marcaron su primera salida de la banda, que tuvo lugar durante una gira en 1992. En 1998, y tras una exitosa rehabilitación, este músico se reincorporó al cuarteto para grabar 'Californication', su mayor éxito comercial hasta la fecha.

Posteriormente, John Frusciante participó en los discos 'By the Way' (2002) y 'Stadium Arcadium' (2006) y permaneció como miembro de RHCP hasta 2009. A partir de entonces, prosiguió su carrera musical en solitario.