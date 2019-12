Café Tacvba grabará nueva versión de La Ingrata

Tres años después de que Café Tacvba eliminara de su repertorio “La Ingrata”, uno de sus grandes exitosos, la banda sorprendió a sus fans con una nueva versión del tema, que dio a conocer durante el concierto por sus 30 años, en el Foro Sol, y ahora, anuncian que la canción modificada será grabada en estudio.

Rubén Albarrán, vocalista del grupo, comentó que la canción fue bien recibida y “hay una buena vibra alrededor de ella”, por lo que están considerando grabarla al lado de Andrea Echeverri y usarla en futuras presentaciones.

Café Tacvba dejó de tocar “La Ingrata“, porque violenta a la mujer, por lo que hicieron modificaciones en la letra y estuvo acompañada de la vocalista de Aterciopelados. Al iniciar la canción la letra era igual y el público la coreaba, sin embargo, en la parte de la intérprete colombiana todo cambió.

“Ingrato, no me importa si me quieres, me vale madre si me dejas, a mandarte a la ching…, ingrato, porque soy independiente, porque no te necesito, no soy tu media costilla, es respeto lo que exijo, como madre yo reclamo, ni una más es lo que pido, ningún macho abusivo violará a una chava”, es la nueva estrofa.