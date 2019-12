Reorientar y fortalecer vida pública de las instituciones, ofrece Barbosa

Reorientar y fortalecer la vida pública de las instituciones, así como dejar que funcionen con autonomía, fue el mensaje que el gobernador, Miguel Barbosa Huerta, emitió en el informe de actividades del magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Héctor Sánchez Sánchez.

Ante los integrantes del Poder Judicial, el mandatario resaltó que en Puebla, las instituciones no se utilizarán para cometer infamias e injusticias, por lo que se debe tener una mejor colaboración entre los poderes públicos a fin de actuar con un nuevo espíritu frente a la sociedad.

Barbosa Huerta enfatizó que el trabajo entre los representantes de los poderes debe ser de forma republicana.

En ese sentido, adelantó que el Congreso trabaja en una iniciativa para transformar al Poder Judicial, misma que se dialogará con los magistrados.

A la par, el mandatario apuntó que la entidad requiere de un Tribunal Superior de Justicia que sea independiente del resto de los Poderes - Ejecutivo y Legislativo -, que maneje su propio presupuesto.

“Que tenga una previsión constitucional y no tenga el Poder Judicial que estar discutiendo el importe o el monto presupuestal”, añadió el gobernador Barbosa Huerta.

Destacó la necesidad de que en Puebla se vaya por la desaparición del fuero de los servidores públicos, para que nadie se aproveche del poder.

Agregó que debe existir un equilibrio y por ello no puede haber cargos para siempre.

“No más los círculos de influyentismo en el Poder Judicial, no más los jueces al servicio de unos cuantos, con mucho respeto les digo a los magistrados que no pueden ser magistrados de por vida, tienen que ser como los ministros de la Corte, por un periodo, no puede haber cargos por siempre, tiene que haber funciones públicas por plazos determinados", expuso el gobernador.