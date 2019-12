Gilberto Higuera podría participar en proceso de FGE, si cumple los requisitos

La coordinadora del PAN, Mónica Rodríguez Della Vecchia, estimó que el encargado de despacho de la Fiscalía General del Estado (FGE), Gilberto Higuera Bernal, está en su derecho de buscar su ratificación, siempre que cumpla son los requisitos de la convocatoria.

Dijo que fijará una postura en la Junta de Gobierno y Coordinación Política sobre el procedimiento para elegir al sustituto de Víctor Antonio Carrancá Bourget y exigirá que sea un procedimiento legal, que no se vea empañado con una imposición.

Subrayó que los perfiles que se integren a la lista de 10 aspirantes deberán cumplir con todos los requisitos establecidos en la convocatoria que deberá emitir en las siguientes semanas, y si Higuera Bernal los reúne, podrá pelear por el cargo.

"Me parece que legalmente no tiene ningún impedimento para participar, pero tendríamos que revisar exactamente qué dice la ley a ese respecto, y si la ley no se lo impide no veo ningún problema que participe siempre y cuando cumpla con los requisitos para estar al frente de la dependencia".