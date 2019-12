La labor de Barbosa es humanitaria

Dos meses fueron suficientes para que Enrique Torres García, quien no tiene ambas piernas, recibiera el apoyo que solicitó directamente al gobernador Miguel Barbosa Huerta a través de la Jornada de Atención Ciudadana.

El pasado 15 de octubre, este poblano de 53 años, acudió a Casa Aguayo a solicitarle la reparación de una pequeña motocicleta eléctrica que utiliza para trasladarse y desempeñar su oficio.

Antes de dedicarse al arreglo de aparatos eléctricos, Torres García trabajó como chofer foráneo, pero en 2016 le amputaron una pierna a consecuencia de una úlcera varicosa en el tobillo; posteriormente, al padecer pie diabético, perdió su otra extremidad.

Con residencia al sur de la capital, en donde vive con su familia integrada por tres hijos, dos de ellos de 17 años, y su esposa, don Enrique se apoya económicamente por su pensión y del arreglo de aparatos electrodomésticos, por lo que le pidió al mandatario apoyo con la reparación de una pequeña unidad eléctrica que la ayudará a su movilidad.

“Fui con el gobernador y le solicité el apoyo y me dijo que iba a buscar a una persona que se dedicara a esto. Le bajaron el manubrio, le pusieron el asiento, le pusieron las dos ruedas de atrás, no cargaba”, explicó.

Este martes, regresó a entrevistarse con el gobernador Miguel Barbosa, quien le entregó su vehículo reparado y modificado.

“Muchas gracias por el Martes Ciudadano, muchas gracias porque me dieron a tiempo mi moto para andar en la ciudad. Muchas gracias al gobernador por el apoyo que me brindó”, expuso.

Al igual que Torres García, Pánfilo Méndez Ojeda se acercó con el mandatario para solicitar ser inscrito en los programas de apoyo de la Secretaría de Bienestar.

Otro de los casos atendidos por el titular del Ejecutivo fue el de Josefina Reyes, quien solicitó apoyo para encontrar un empleo, ya que desde hace cuatro años no concreta una propuesta laboral a pesar de que cuenta con licenciatura en Trabajo Social.

“Vine a pedir apoyo del gobernador y me canalizó al Instituto Estatal de Educación para los Adultos. Me siento contenta, valió la pena esperar, tenía fe en una solución que me fuera a dar el gobernador, es una buena solución a mi problema y necesidad”, señaló Josefina Reyes al tiempo que, precisó ya tiene una cita para una entrevista.