Marie Fredriksson, cantante de Roxette fallece a los 61 años

La cantante y compositora sueca, Marie Fredriksson, conocida como la voz femenina del dúo de pop Roxette, ha muerto a los 61 años tras una larga batalla contra el cáncer.

"Tenemos que anunciar con gran tristeza que uno de nuestros artistas más grandes y queridos se ha ido. Marie Fredriksson murió en la mañana del 9 de diciembre", informó en un comunicado la representante de Fredriksson, Marie Dimberg.

Un grave tumor cerebral diagnosticado en 2002 la obligó a someterse a un tratamiento agresivo y gracias a su espíritu luchador, la cantante pudo regresar gradualmente a partir de 2009 a los escenarios. La banda sacó varios discos más y volvió a emprender varias giras, pero en 2016 los médicos le recomendaron que dejara los escenarios y se centrara en su salud.

La cantante, nacida el 30 de mayo de 1958, debutó en solitario en 1984 y se convirtió en una de las artistas más queridas y exitosas de Suecia. En 1986 fundó con Per Gessle el dúo Roxette con el objetivo de llevar su música más allá de las fronteras de Suecia y juntos comenzaron su histórico viaje que en los años siguientes los convertiría en una de las mayores bandas de pop del mundo, agrega el texto.

Fredriksson, que deja marido y dos hijos, nos deja un gran legado musical y "su maravillosa voz, fuerte y a la vez delicada", así como sus "mágicas actuaciones" serán recordados por todos aquello que tuvieron la suerte de ser testigo, tal y como reza el comunicado lanzado por el grupo.

Per Gessle, la otra mitad de Roxette, ha dado las gracias "por todo" a la cantante, a la que calificó de "excelente músico, maestra de la voz e increíble intérprete"

"Gracias por pintar mis canciones en blanco y negro de los colores más maravillosos. Fuiste durante 40 años la más maravillosa de las amigas. Me siento honrado y feliz de haber tenido la oportunidad de compartir tanto de tu tiempo, talento, calor, generosidad y sentido del humor. Las cosas ya nunca serán lo mismo", escribió.

Con más de 80 millones de discos vendidos, Roxette es, junto a ABBA, la gran banda sueca por excelencia que ha traspasado fronteras. Todo empezó con It must have been love (1987), canción a la que seguiría The Look, presente en su segundo álbum de estudio, Look Sharp!, editado en 1988 y con el que el grupo llegó a la cima de la lista de los Estados Unidos, un momento que cambió el mundo para Marie Fredriksson y Per Gessle.