Piden a diputados revocar mandato en Tlahuapan

Siete de diez regidores del municipio de Santa Rita Tlahuapan acuden al Congreso de Puebla para solicitar la revocación de mandato del alcalde Vidal Roa Benítez, a quien denuncian de usurpación de funciones y abuso de poder.



Revelaron que Roa Benítez no ha llegado a las sesiones de cabildo desde hace más de un mes, las cancela ese mismo día y no da justificaciones a los regidores. En suma, los funcionarios públicos le han pedido en reiteradas ocasiones los documentos de las licitaciones de obra públicas, pero se ha negado. La suspensión de las sesiones de cabildo, la negativa del edil y la falta de transparencia del gasto en obra pública ha provocado en no enviar todos los estados financieros del ayuntamiento de Tlahuapan, donde se registran otras problemáticas como obra pública, alumbrado, entre otros rubros.



Acusaron en un pronunciamiento conjunto que Vidal Roa tomó el cargo en octubre pasado con el respaldo del PRI y desde el inicio de la administración han sido testigos del mal control de los recursos, así como de licitaciones amañadas.



Agregaron que el presidente municipal está en complicidad con la tesorera, Erika Coba Morales, y del director de Seguridad, César Garrido Palafox.

“Han secuestrado al ayuntamiento para beneficiarse del erario, pues no existe una rendición de cuentas por las obras ejecutadas hasta el momento”, subrayaron.

Por su parte, Ana Karen Altamirano Díaz, regidora priista de Gobernación, acusó al alcalde de quitarle funciones de seguridad, retirándole la gestión de operativos en coordinación con policía estatal, SEDENA y Guardia Nacional, y canceló el pago de su salario.



La solicitud de revocación la respaldaron los regidores Ana Karen Altamirano, Norma Angélica Chávez Ávila, Patricia Lara Cortes, Irma Fabiola Serrano, Juan Taboda Roldán y José Daniel Brindis González.