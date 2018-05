Una precuela de 'Game of Thrones', ¿sobre los Targaryen?

El personaje Aegon el conquistador es tan importante que durante toda la serie de Game of Thrones ha sido nombrado en multitud de ocasiones y fue una piedra angular clave en el desarrollo de la historia de Westeros y un ancestro pasado de la heroína a la que da vida Emilia Clarke, Daenerys Targaryen.

"Como la mayoría de ustedes saben, HBO actualmente está desarrollando una serie de precuelas diferentes para Game of Thrones. Sé que se me preguntará si esas nuevas series se basarán en material de Fire and Blood. Es una pregunta lógica. La única respuesta que puedo dar es ... ah, bueno, nada está seguro aún, y de todos modos, no me dejan contarlo. Así que vayamos a otro punto".