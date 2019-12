Artista se come un plátano de más de 2 mdp del Art Basel de Miami

Más de 81 mil personas congregó la feria Art Basel de Miami Beach, que del 5 al 8 de diciembre reunió a más de 4 mil artistas de 269 galerías provenientes de 70 países de todo el mundo, y que se consolida como "el foro líder de arte moderno y contemporáneo de la región".

Pero fue el artista italiano Maurizio Cattelan, quien dio de qué hablar con su obra "Comedian" (comediante) acaparó la atención de miles de los visitantes que pasaron por el Centro de Convenciones de Miami Beach y se quisieron fotografiar con su polémica pieza: una obra hecha con un plátano pegada a la pared con cinta adhesiva que se vendía por 120 mil dólares, (unos 2.3 millones de pesos).

La pieza tuvo un final imprevisto cuando otro artista se la comió, el neoyorquino David Datuna llegó al espacio de la galería parisina Perrotin y delante de un numeroso público que le grababa y fotografiaba con sus teléfonos, despegó el plátano de la pared y lo devoró.

Datuna anunció que se trataba de un "performance" de un "artista hambriento" antes de llevarse a la boca a "Comedian", y mientras se comía la fruta agradeció al artista italiano y a la galería por la fruta y preguntó si tenían más.

A banana duct taped to a wall sold for $120,000 last week. Then another artist, David Datuna, ate it off the wall. He said it was "delicious." pic.twitter.com/w472wwziL8 — KSL NewsRadio (@kslnewsradio) December 9, 2019