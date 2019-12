QUÉPASA: Escándalo de dopaje deja a Rusia fuera del Mundial y los Juegos Olímpicos

Rusia no podrá participar en los principales eventos deportivos mundiales durante cuatro años, un lapso que incluye los próximos Juegos Olímpicos de verano e invierno y el Mundial de fútbol 2022 en Qatar, por manipular datos de laboratorio de pruebas contra el dopaje, por decisión de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA).

"Si clasifican (al Mundial), no puede haber un equipo que represente a Rusia. Pero si hay algún tipo de mecanismo, pueden apelar para participar como neutrales, no como representantes de Rusia. El mecanismo deberá ser implementado por la FIFA, pero ellos deben hacerlo con conjunto con la AMA (...) No habrá himno ni bandera (rusos)", dijo en rueda de prensa Jonathan Taylor, jefe del comité de cumplimiento de la AMA.