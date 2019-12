Aún sin definir, formato para el informe de Barbosa

El gobernador Miguel Barbosa Huerta refirió que aún no tiene definido el formato de su informe, pero aseguró que será austero y con el propósito de dar a conocer a los poblanos los avances durante los primeros 100 días de gobierno.

Señaló que informará al Congreso del Estado de sus actividades, aunque aún no determinan si compareciendo o por escrito. No obstante, detalló que más que un informe, será una memoria de la cual tendrán conocimiento los ciudadanos, pues refirió que no será costoso sino por el contrario, se tratará de algo representativo.

Entre los temas que destacará en su presentación, están: seguridad, combate a la corrupción, pobreza y temas sociales.

Lo anterior lo informó en su visita a la Catedral donde dijo que la relación que hay con el arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa, es de respeto y al ser hoy su día libre decidió acudir a misa.

"El arzobispo tuvo la atención conmigo de invitarme a pasar a la Sacristía y tener una charla de respeto, pero nada más... Él es un representante de la iglesia y yo tengo a mi mando el gobierno, ningún tema en común", apuntó.

Recientemente en lo único que se han coordinado es para lograr el proyecto de la réplica de la Capilla Sixtina.