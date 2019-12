Revela American Film Institute su Top 10 de series

Como cada año, el American Film Institute ha publicado su lista de las 10 mejores series de televisión del año. Un ranking en el que han incluido títulos imprescindibles de 2019 como Chernobyl o The Crown, novedades como Watchmen e incluso, la polémica última temporada de Juego de Tronos.

Los trabajos de HBO son los que han tenido mayor presencia en la clasificación, ya que 5 de las 10 elegidas pertenecen a la cadena. Por su parte, Netflix obtuvo tres premios y FX, dos.

Además de las mencionadas, la AFI ha reconocido la calidad de Succession, Fosse/Verdon, Pose, Unbelievable, Veep y When They See Us. El organismo no ha otorgado posiciones a las seleccionadas y simplemente las ha ordenado alfabéticamente.

Compuesta por cineastas, críticos y otros profesionales de la industria, la AFI es una organización cinematográfica sin ánimo de lucro que homenajea y apoya la producción de películas estadounidenses. Es por eso que han otorgado un premio especial a la británica Fleabag, de Amazon Prime.

Muchas de las producciones elegidas no han sido una sorpresa ya que arrasaron en la última edición de los premios Emmy. Chernobyl se hizo con el galardón a mejor miniserie; Juego de Tronos fue la mejor ficción dramática; y Fleabag, la mejor comedia.

Estas son las 10 mejores series del año para AFI:

• Chernobyl

• The Crown

• Game Of Thrones

• Watchmen

• Succesion

• Fosse/Verdon

• Pose

• Unbelievable

• Veep

• When they see us

• Fleebag