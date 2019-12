QUÉPASA: ¿Líderes de la OTAN se mofan de Trump?

Un video muestra a varios líderes de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), aparentemente burlándose del estilo poco ortodoxo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una recepción anoche en el Palacio de Buckingham.

En la velada ofrecida por Isabel II atribuida al “pool” que capta las imágenes de los mandatarios difundida por el canal canadiense CBC, puso en Twitter una versión editada y con subtítulos, que ha sido visualizada ya por mas de 4 millones de personas.

En el vídeo publicado por el programa canadiense Power&Politics, puede verse al Primer Ministro británico, Boris Johnson, el presidente francés, Emmanuel Macron, el mandatario canadiense, Justin Trudeau, con el Primer Ministro de Holanda, Mark Rutte y la princesa Ana, aparentemente comentando sobre Trump, aunque no se le menciona directamente.

Vestidos de gala y copa en mano, se oye a Johnson preguntar a Macron: “¿Es por eso que llegaste tarde?”, a lo que Trudeau contesta en tono jocoso refiriéndose supuestamente a la tendencia de Trump a alargarse en las ruedas de prensa, lo que también hizo el martes.

Posteriormente, el mismo Primer Ministro canadiense dice a sus colegas: “Se vio cómo la mandíbula de los miembros de su equipo caía al suelo” (en un gesto de incredulidad).

.@JustinTrudeau, @EmmanuelMacron, @BorisJohnson and other VIPs shared a few words at a Buckingham Palace reception Tuesday. No one mentions @realDonaldTrump by name, but they seem to be discussing his lengthy impromptu press conferences from earlier in the day. (Video: Host Pool) pic.twitter.com/dVgj48rpOP — Power & Politics (@PnPCBC) December 3, 2019