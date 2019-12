Barbosa anuncia Acuerdo por la Paz en Puebla

Para generar acciones que permitan disminuir la violencia y recuperar la seguridad y tranquilidad en el estado, en enero de 2020 se pondrá en marcha el "Acuerdo para la Reconciliación, la Paz y el Bienestar de Puebla", que conducirá la sociedad civil, anunció el gobernador Miguel Barbosa Huerta.



Junto con el General de Brigada Diplomado de Estado Mayor, José Alfredo González Rodríguez, Comandante de la XXV Zona Militar; el General de Brigada Diplomado de Estado Mayor, Pedro Almazán Cervantes, Coordinador Estatal de la Guardia Nacional; el presidente del Congreso, Gabriel Biestro Medinilla; y el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Héctor Sánchez Sánchez; el mandatario encabezó la ceremonia de destrucción de armamento decomisado.



"Este tipo de acciones abonan a la cultura de la no violencia, todos tenemos que caminar en ese trabajo", afirmó al tiempo que, sostuvo este tipo de iniciativas fomenta la cultura de paz y no violencia entra la sociedad.



Barbosa Huerta informó que este acto es el inicio de un programa permanente de intercambio de armas, en el que el Gobierno del Estado aplicará 20 millones de pesos en una primera etapa y que consistirá en la distribución de electrodomésticos a quien entregue de manera voluntaria los artefactos.



"No vamos a intercambiar armas por dinero, vamos a intercambiar armas por objetos útiles para una familia, electrodomésticos que puedan ser útiles a las casas y sabemos que ese programa más allá de ser dirigido a los delincuentes está dirigido a las personas que por alguna razón se hicieron de un instrumento peligroso, como un arma de fuego, y que está en sus hogares", expuso Barbosa Huerta.



El gobernador indicó que estas estrategias en materia de seguridad tienen la finalidad de disminuir la violencia en Puebla, que en algunos casos se ve reflejado en incidentes familiares.



El titular del ejecutivo aprovechó la ocasión para adelantar que el próximo 5 de diciembre se desplegará un plan para garantizar la paz y la seguridad en el periodo vacacional, que incluye el resguardo de peregrinos, a fin de que puedan llegar a su destino.



Por su parte, el General de Brigada Diplomado de Estado Mayor, José Alfredo González Rodríguez, refirió que el Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024 contempla la ejecución de políticas públicas para prevenir, reducir los factores de riesgo y alejar a la población de la comisión de delitos, de ahí el programa de canje de armas.



Con esta iniciativa se destruirán 2 mil 124 cartuchos, 174 cargadores, 114 cascos y seis ojivas, que fueron confiscadas por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), juzgados, agencias del Ministerio Público y por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).



"Toda la ciudadanía puede confiar que durante las actividades de canje de armas se preservará y se respetará el anonimato sin que existan repercusiones legales en contra de quienes acudan al módulo que se establezca para canjear armas y municiones", apuntó González Rodríguez.