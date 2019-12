Ayuntamiento destinará 60 mdp para grúas y corralones

En Comisiones Unidas de Seguridad y Desarrollo Urbano, los regidores propusieron que el Ayuntamiento de Puebla asuma el control total del servicio de grúas y corralones. Para ello, se solicitó un recurso por 60 millones de pesos para la compra de tres predios para habilitarlos como corralones así como la adquisición de 15 grúas que formarían parte del patrimonio del municipio.



Roberto Esponda Islas, el presidente de la comisión de Desarrollo Urbano, no dio pormenores, pero aseguró que la propuesta que están trabajando no se contrapone a la iniciativa del gobierno del estado., aunque indicó que esperarán los resolutivos de los diputados para ajustar únicamente algunos requerimientos.



El cabildo poblano busca consolidar la remunicipalización del servicio de arrastre; ya que, pese a que ya tiene este estatus, no se ha logrado.

"La convocatoria está lista y deben cumplir con la norma 005. Queremos que no haya cobros abusivos. En lugar de que empresa cobre sea el municipio y que lo haga con un ticket".

Para la compra de grúas, que tendrá valor de 1 millón 200 mil pesos, será lanzada una licitación.