ESPECIAL: Play Station One, 25 años de un legado

El 3 de diciembre de 1994, Sony lanzó al mercado japones una consola llamada Play Station, sin imaginar que se convertiría en todo un ícono de los videojuegos actuales y que haría que Sony se colocara como un titán del mercado y todo se lo debe agradecer a... ¿Nintendo?



Veamos cuál es el contexto, corría principios de la década de los noventa y Nintendo estaba acaparando el mercado tras el éxito rotundo del NES y el SNES, También, a finales de los ochentaa, Nintendo había pactado con Sony la creación de un periférico para el Super Nintendo llamado el Nintendo Play Station, un aditamento que trabajaba con base en un lector de discos a la cual se le daría el nombre clave de “Nintendo Play Station”.

Dicho proyecto estuvo en marcha durante finales de los ochenta y principios de los noventa, sin embargo, con el paso del tiempo, Nintendo rechazaría esta alianza y cancelaría la salida la unión con Sony por 2 motivos. El primero fue que su rival Sega había lanzado un aditamento similar para su consola Sega Genesis llamado Sega CD el cual, fue un completo fracaso al tener muy pocas ventas e hizo creer a Nintendo que el camino de los juegos, tendría que seguir en los cartuchos y no en los discos; la segunda razón fue que al ser el CD una tecnología patentada por Sony, esta sería la que mas se beneficiaría de los contratos y el uso de la dichosa tecnología, por lo que Nintendo dejaría a a Sony con un prototipo a medio realizar.



Aquí entra en juego Ken Kutaragi, que en aquella época fue un ingeniero informático de Sony apasionado por los videojuegos, propuso una consola que combinó las capacidades gráficas de una estación de trabajo y la unidad de CD-ROM de Sony. Durante dos años buscó sin éxito alguien en algún lugar del grupo audiovisual de Sony que respaldase su proyecto, se trasladó junto con su investigación de un laboratorio a otro, hasta que Teruo Tokunaka le llevó a ver al entonces presidente Norio Ohga para exponer su idea.



La cúpula de Sony, reacia desde un principio a introducirse en el mercado de los videojuegos, intentó terminar la aventura aquí. Sin embargo, la obstinación de Kutaragi hizo que la compañía siguiese adelante. La empresa derivó el proyecto con Kutaragi a cargo a Sony Music para no responsabilizarse de las impredecibles consecuencias de la apuesta. La colaboración, a la postre, fue fundamental para la producción de discos. Hasta 1993, la compañía no tendría una sección propia de videojuegos, Sony Computer Entertaiment.



Finalmente, Sony lanzaria al mercado el Play Station en Japón y posteriormente en Estados Unidos y Europa. El recibimiento de la consola fue de gran apoyo de sus consumidres, logrando vender la nada despreciable cantidad de mas de 100 millones de consola en sus más de 10 años de vida que tuvo lo consola, una particularidad que tenía el Play Station es que podías escuchar música en tu televisor, usando el Play Station como reprodctor de discos compactos.



A comparación de sus rivales predecesora en el uso del CD, se lanzó en un momento en el que la tecnología podía lograr un mejor uso del disco con su gran capacidad de almacenamiento, es por eso que aunque su rival, el Nintendo 64 tenía más potencia de procesamiento, los 700 MB de almacenamiento del CD lograron que los juegos del Play Station lograrán tener cosas como música de mayor calidad o reproducción de videos prerenderizados, cosas que en los 70 MB del cartucho de Nintendo 64 no cabían, por lo que la gente elegía la versión de Play Station por la enorme cantidad de extras.



Lo que menos faltó en esta consola fueron juegos, teniendo el apoyo de las mejores desarrolladoras tuvo algunos memorables como Castlevania Simphony of the Night, la continuación de la Saga Megaman X, la saga de juegos de pelea de Tekken, Metal Gear Solid, la continuación de la saga Final Fantasy, empezando con el 7, que es considerado uno de los mejores juegos de la historia, los juegos de terror Resident Evil, Dino Crysis y Silent Hill, Tomb Rauder, etc.

La propia Sony Computer Entretaiment también daría juegos de su propia cosecha, durante los primeros años de la franquicia se alió con Universal Studios para crear 2 juegos de plataformas, uno de ellos sería Crash Bandicoot, el segundo sería Spyro el dragón, ambos juegos fueron un éxito rotundo, teniendo varias secuelas, y ambas fungieron como pseudo mascotas de Sony, intentando hacerse un hueco en el mundo de las mascotas de juego a lado de Mario y Sonic; a su vez, Sony Computer Entretaiment también produciría juegos como Parappa The Rapper, Ape Escape, MediEvil y Twited Metal, pero sin duda, el juego que más impacto tuvo fue Gran Turismo, el reconocido simulador de manejo, que logró convertirse en el más vendido de la consola con más de 11 millones de unidades vendidas.



El Play Station recibió remodelo en el año 2000 llamado PS1 para celebrar el nacimiento de su sucesora, el Play Station 2 en ese mismo año, el modelo de esa consola era más compacta y económica al quitar aditamentos que la versión original no usaba. El Play Station siguió en producciones y recibiendo juegos por unos cuantos años más hasta la salida de su sucesora, recibiendo juegos hasta 2005 y secando su producción total en 2006.