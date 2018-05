Margarita Zavala, abierta al diálogo con candidatos

Zavala también detalló que volvió a tener comunicación con el candidato de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés, después de que ambos tuvieran un distanciamiento de más de siete meses.

“Cuando renuncié al PAN, él ya no quiso hablar y pasaron siete meses, y me buscó el lunes antes de mi renuncia; sin embargo, yo estaba convencida de que para que mi decisión fuera totalmente libre no podía tratar ningún tema con actores distintos a los de mi campaña”, comentó.