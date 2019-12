QUÉPASA: ¡Lanzan tráiler de Black Widow!

Marvel Studios ha lanzado por sorpresa el primer tráiler de Black Widow (Viuda Negra). La primera película en solitario protagonizada por Scarlett Johansson en el papel de Natasha Romanoff, que además abrirá la Fase 4 del Universo Cinematográfico Marvel, está llena de acción.

El avance recupera la icónica escena de ballet que se puede ver en Vengadores: La era de Ultron, además, recuerda el vínculo de la protagonista con los personajes de Jeremy Renner y Samuel L. Jackson. Sin embargo, Natasha se dice a sí misma que nada dura para siempre mientras se dirige a Budapest. “He vivido muchas vidas pero se acabó el huir de mi pasado”.

El clip de poco más de dos minutos, también presenta a la familia del personaje, formada por su hermana Yelena, a la que da vida Florence Pugh; y sus padres, Alexei / Guardián Rojo y Melina, encarnados por David Harbour y Rachel Weisz respectivamente.



Aunque la trama es por ahora un secreto, lo que se sabe con certeza es que será una precuela de los eventos de Infinity War y Endgame, lo cual explica cómo Natasha puede encabezar su propia película tras morir en Endgame. También se conoce que Taskmaster será el villano principal.

Marvel ya tiene otras películas en camino para su nueva etapa, entre las que destacan Los Eternos (The Eternals), Doctor Strange in the Multiverse of Madness o Thor: Love and Thunder. La primera en llegar será Black Widow (Viuda Negra), cuyo estreno está previsto para el 30 de abril de 2020.