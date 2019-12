Puebla, primer estado en recibir certificación por disminuir tiempos en resolución de juicios

Puebla se convirtió en el primer estado del país en conseguir la certificación de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER) de la Secretaría de Economía federal, por implementar un sistema tecnológico que redujo de siete a tres meses la resolución de juicios orales mercantiles por parte del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).



La disminución de los plazos ofrece certeza jurídica al sector empresarial y representa una ventaja competitiva para atraer inversión nacional y extranjera, pues la certificación coloca a Puebla como uno de los estados donde los juicios mercantiles se resuelven con mayor rapidez, facilitando el desahogo de los procesos sin necesidad de que las partes involucradas acudan constantemente a los juzgados.



En conferencia de prensa, el gobernador Miguel Barbosa Huerta celebró que se genere certidumbre en el Estado de Derecho, con el objetivo de que los inversionistas tengan de conocimiento que los conflictos podrán resolverse en el menor tiempo posible, siendo el de Puebla el periodo más breve entre las entidades del país.



Añadió que, para continuar con la mejora al Poder Judicial del estado, para el 2020 se plantea la entrega de 150 millones de pesos adicionales.



En tanto, el presidente del TSJ, Héctor Sánchez Sánchez, destacó que la certificación genera certeza en torno a controversias judiciales en materia mercantil, dando soluciones a la gente y combatiendo a la corrupción.



Refrendó que esta medida es un parteaguas en la impartición de justicia que se buscará replicar a otras áreas.



Previó que por las reformas que entrarán en vigor en materia mercantil en 2020 habrá una mayor carga de trabajo; sin embargo, esta certificación permite responder a ese reto en los seis juzgados especializados y los 22 en los distritos judiciales de la entidad.



En tanto, la secretaria de Economía, Olivia Salomón, señaló que la medida permitirá generar condiciones de competitividad y hacer de Puebla el asiento de los negocios del país.



Actualmente, en Puebla un juicio mercantil podrá resolverse en 89 días, el equivalente a tres meses, y la meta es llegar a 39 días en promedio; mientras que a nivel nacional puede tomar hasta 260 días, es decir, más de ocho meses.



Además, la entidad poblana se vuelve referente nacional por ser la primera en la historia del país en recibir esta certificación.



MEJORA SUSTANCIAL EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS



Para entregar la certificación, la CONAMER utilizó cuatro estándares para avalar que los procesos judiciales se desarrollan con los lineamientos mínimos propuestos a nivel nacional, lo que impactará en el índice de Cumplimientos de Contratos del ranking Doing Business, que elabora el Banco Mundial.



Este documento es un referente para la atracción de Inversión Extranjera, al clasificar países y ciudades por la facilidad con la que se hacen negocios en ellos.



En la más reciente medición del Banco Mundial en 2016, Puebla se ubicó en el sitio 14 en el cumplimiento de índice de contratos en el Doing Business en México.



Cabe destacar que, en 2009, cuando se evaluó por primera vez las facilidades para hacer cumplir los contratos por Doing Business de Banco Mundial, Puebla ocupaba el sitio 25 con un tiempo de 391 días, más de un año.



Los mecanismos que implementó el TSJ permitieron tener un mayor control de los plazos y actuaciones sin necesidad de acudir a los juzgados, la consulta de expedientes electrónicos íntegros, desde acuerdos, audiencias, promociones y la sentencia, así como de notificaciones inmediatas y la ubicación de los expedientes.



Así, con el uso de estas medidas y los resultados obtenidos, se prevé una mejora sustancial en dicho índice, lo que permitirá mantener a Puebla como uno de los estados más atractivos para los inversionistas y la generación de empleos.