Por reparaciones, buscan nueva sede para el Congreso

Gabriel Biestro, líder del Congreso de Puebla, dijo que buscarán una nueva sede para el Legislatibo mientras se realiza la rehabilitación de la estructura del inmueble de la 5 Poniente, el cual, por cuestiones de seguridad y operatividad se realizan trabajos de reparación por falta de mantenimiento y los sismos de septiembre de 2017.



Expresó que dentro de esta valoración estará que el cambio sea permanente o temporal, pero buscarán que sea un inmueble que pueda albergar a las oficinas de los 41 diputados, así como las áreas administrativas del Poder Legislativo.

"Yo considero que sí es necesario, no sabemos si es una nueva construcción o algún lugar que esté disponible que tuviera las capacidades para albergar al Congreso, porque si nos vamos a mover a un edificio donde igual no tenga la funcionalidad necesaria no es viable".