Los estrenos de Netflix para diciembre

Ya comenzó diciembre y con ello, la plataforma de streaming, Netflix, actualiza su catálogo con estrenos.

Una de las cintas que Netflix regalará es “Un príncipe de Navidad: Bebé Real” la cual llegará el 5 de diciembre, película protagonizada por Rose Mclver y Ben Lamp que tomó por sorpresa en 2017.



Posteriormente, "Historia de un matrimonio" (“Marriage Story”) protagonizada por Adam Driver y Scarlett Johansson, cinta que ha sido nominada a varios premios.



Otra de las apuestas de Netflix "Los dos papas" un estreno que llega el próximo 20 de diciembre, la cinta bajo la dirección de Fernando Meirelles y protagonizada por Jonathan Pryce y Anthony Hopkins dramatiza la transición del poder en el Vaticano y protagonizada por Jonathan Pryce y Anthony Hopkins



Los contenidos para los usuarios son para todos los gustos por lo que también podrán disfrutar de la serie argentina "Rebelde Way" llega a Netflix este 9 de diciembre. La historia pretende satisfacer a todo tipo de público.



Por otra parte, otra de las épicas series que llegan para volver a capturar toda tu atención es "The Witcher" estelarizadaa por Henry Cavill en la popular serie de novelas del escritor polaco Andrzej Sapkowski.



Y para los que se quedaron prendados de la serie "You" podrán disfrutarla el 26 de diciembre del thriller psicológico de Elizabeth Lail y Penn Badgley.



Finalmente, algunos de los contenidos que pretendían estar disponibles en la plataforma es la serie de "Anne with an E" la cual fue cancelada luego de tres temporadas, según lo anunció la televisión pública canadiense.