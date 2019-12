AMLO ha cumplido 89 de 100 compromisos que hizo

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que hace un año, hizo 100 compromisos, de los cuales ha cumplido 89 y sólo 11 están pendientes.

"Es indudable que en estos 12 meses hemos avanzado mucho, pero aún se está en un proceso de transición, pues lo viejo todavía no acaba de morir y lo nuevo no termina de nacer. No se está jugando y menos simulando, se está haciendo un cambio de política".