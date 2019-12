QUÉPASA: ¡Se descontroló el Knotfest!

Molestos por el retraso en la aparición de Slipknot y Evanescence en el festival Knotfest, y la falta de información de los organizadores, algunos asistentes subieron al escenario, tomaron instrumentos musicales y los quemaron.

El enojo se desató cuando habían pasado más de tres horas sin que aparecieran las bandas mencionadas, en el festival en Deportivo Oceanía, de la Ciudad de México.

La vocalista de Evanescence, Amy Lee, explicó que el retraso en su aparición en el evento -y a fin de cuentas su cancelación- se debió a un problema de seguridad, ya que en un momento asistentes derribaron una de las vallas que dividía secciones entre la audiencia.

Después de que no se pudo resolver esa situación, ni Evanescence ni Slipknot aparecieron para tocar, no obstante, los organizadores no informaron si esas bandas se presentarían o no, por lo que algunos asistentes comenzaron a lanzar objetos.

Adiós a la batería de Evanescence en el #KnotFest, gracias a la pésima organización y seguridad de Live Talent pic.twitter.com/5obb663pLo — Uziel (@UzielChavz) December 1, 2019



Después, otras personas subieron al escenario, tomaron algunos instrumentos, los destruyeron y en algunos casos los quemaron. Videos en redes sociales permiten observar cómo está en llamas una batería, y que también hubo quemas con los vasos de cerveza.