J.J. Watt informa que pagará funerales de víctimas de tiro en Texas

J.J. Watt obtuvo el premio Walter Peyton al Hombre del Año de la NFL la temporada pasada, galardón que reconoce al mejor jugador dentro y fuera del campo.

En su caso, obtuvo el premio por su servicio a la comunidad tras el Huracán Harvey, el cual impactó la ciudad de Houston, logrando recaudar la cantidad de 37 millones de dólares para los afectados tras las inundaciones.

Statement from the Houston Texans regarding the tragic events at Santa Fe High School. pic.twitter.com/JM1Gg16CRu — Houston Texans (@HoustonTexans) 18 de mayo de 2018