Barbosa firma convenio de colaboración con el Coneval

El gobernador Miguel Barbosa Huerta signó un convenio de colaboración con el secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de los Programas Sociales (Coneval), José Nabor Cruz Marcelo, ante quien dejó en claro que el gobierno de Puebla será responsable en el manejo de los recursos y para ello ha construido políticas públicas eficientes en favor de los poblanos.

“Estamos satisfechos de suscribir con el Coneval este convenio para poder estar al corriente de las mejores prácticas en materia de evaluación de la política social”, dijo Barbosa Huerta al detallar que esto servirá para diseñar políticas públicas y orientar de manera eficaz y eficiente cada peso que se gaste.

En su mensaje, reiteró que su gobierno mantiene su convicción de que política pública que no se evalúa y no se mide, no sirve, y recordó que el Coneval se constituyó para evaluar las directrices que los gobiernos desarrollan para el beneficio de la ciudadanía.

“La política social debe estar perfectamente evaluada para poder ser útil”, agregó el titular del Ejecutivo al destacar que los gobiernos deben ser responsables en el manejo de los recursos.

Barbosa Huerta precisó que cada política pública que se realice será medida con honestidad, ya que esto es lo que le ha faltado a Puebla.



Por su parte, el secretario ejecutivo del Coneval, José Nabor Cruz Marcelo, expresó que la firma de este convenio representa un importante avance en materia de desarrollo social, debido a que la sinergia que se da entre los órdenes de gobierno se multiplica en beneficio de la sociedad.



Informó que en Puebla el 58.9 por ciento de las poblanas y poblanos están en situación de pobreza, de los cuales el 8.5 por ciento vive en pobreza extrema.

“Por ello, a partir de la metodología que nosotros desarrollemos y promovamos, se puede desagregar en seis dimensiones, seis carencias principales”, dijo Cruz Marcelo.

En tanto, la secretaria de Bienestar, Lizeth Sánchez García, señaló que la firma de este convenio tiene el objetivo de colaborar con la consulta y asesoría en materia de evaluación de programas sociales y medición de la pobreza para reducir la brecha de desigualdad, afín de lograr que las personas gocen de las mismas oportunidades y derechos mediante la corresponsabilidad y la participación ciudadana.



Sánchez García explicó que, en Puebla el 22.3 por ciento de la población tiene un ingreso inferior a la línea de pobreza extrema, es decir un millón 424 mil personas vive esta condición.



La secretaria de Bienestar destacó que “el 58.9 por ciento de la población en nuestro estado se encuentra en situación de pobreza; por ello se requiere de alianzas entre gobierno y sociedad, entre las personas y los diversos actores sociales. Necesitamos del tejido social para construir y concretar acciones de gobierno”.

“Nuestro compromiso, es alcanzar el bienestar de las personas, y para ello, se requiere ampliar la cobertura de los programas sociales, en coordinación con dependencias federales, estatales, municipales y organismos no gubernamentales, así como incentivar la participación ciudadana con esquemas de corresponsabilidad, que contribuyan al desarrollo integral de las comunidades en situación de pobreza multidimensional, marginación y rezago social”, expuso Sánchez García.

A esta firma de convenio asistieron 36 presidentes municipales.