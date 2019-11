Rivera niega enfrentamiento con Barbosa por conversión de Canoa a municipio

Después de que el gobernador Luis Miguel Barbosa expresó que no consultaría con la presidenta municipal, de Puebla, Claudia Rivera, sobre sus determinaciones; la alcaldesa manifestó que no se mostró en contra de que la junta auxiliar de Canoa eleve su rango y se convierta en el ayuntamiento 218.

Solicitó a los medios de comunicación mayor profesionalismo, porque ella desde un inicio se sumó a la iniciativa, dejando en claro que es el Congreso Local el cual determinara el proceso a ejecutar, y subrayó que la junta auxiliar en cuestión tendrá que cumplir con los requisitos necesarios para que los diputados determinen su conversión.

Agregó que cualquier ciudadano puede hacer la solicitud ante las instancias correspondientes.

"No es un tema que nos confronte por eso pedir y apelar a su profesionalismo, no es ético ni profesional cuando se hace preguntas que no se han planteado".