Urge diputada a regular plataformas de transporte

Nora Merino Escamilla, diputada integrante de la Comisión de Transporte, se declara a favor de legislar para regular la ejecución de empresas como UBER, así como sus tarifas, para generar condiciones equitativas de competencia con los taxis tradicionales.

Reveló que las Empresas de Red de Transporte (ERT) no están obligadas a cumplir con los mismos requisitos que las unidades del servicio público mercantil e incluso, tienen la posibilidad de implementar una tarifa dinámica incrementando sus costos.

Aunado a que no hay un control del número de unidades de Uber, Cabify o Didi que circulan en las calles de Puebla, motivo por el cual se considera urgente la legislación sobre el tema para generar una competencia equitativa y evitar las conflictos con los taxis tradicionales.

"Tienen también el permiso de Uber para que cuando lleguen los operativos ellos digan que no son taxi colectivo sino Uber, como no sabemos realmente quién es quién lo que no sabemos es que estamos perdiendo el control sobre las plataformas y todos debemos estar dentro de la Ley".